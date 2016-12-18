Lice, Hani ve Kocaköyde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ağaçlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz ışık halkası getirmek, bölgede BTÖ mensupları kadar kullanıldığı değerlendirilen sığınak, sığınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri fethetmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir.

Operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri uyarınca, kayıtlı bölgelerde (Lice İlçesine emrindeki olan; Dinç Köyü ve Gökçe Köyü, Hani İlçesine tabi olan; Kırım Köyü, Gömeç Köyü ve Yayvan Köyü ile Kocaköy İlçesine bağlı olan; Yazıköy köyü ve Şaklat Köyü) 18 Aralık 2016 Pazar günü saat 05.00’dan geçerli edinmek üzere ikinci bir duyuruya dek sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.

Laf konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mülk güvenliği yönünden yük arz etmekte olup, yasağın bitim süresi keza duyurulacaktır” denildi.