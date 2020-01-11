Lider Sivasspor, Antalya kampını tamamladı
SİVAS (AA) – Süper Lig'de ilk yarıyı lider bitiren Demir Grup Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarının Antalya etabını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, kamp yaptığı otelin tesislerindeki sabah antrenmanıyla Antalya kampını bitirdi.
Isınma hareketiyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, son bölümde dayanıklılık ve taktik çalışma yaptı.
Sivasspor kafilesi, bugün Sivas'a dönerek hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürecek.
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