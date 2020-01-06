Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarına devam etti
SİVAS (AA) – Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasına göre, Sivas temsilcisi kamp yaptığı otelin tesislerindeki idmanı sağanak altında gerçekleştirdi.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki 1,5 saatlik idmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından top kapma, pas ve pres çalışması yaptı.
Kırmızı-beyazlı ekip, idmanın son bölümünde ise geniş alan pas çalışması ve yarı sahada çift kale maç oynayarak kampın üçüncü gününü tamamladı.
Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı tek antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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