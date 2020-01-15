Lider Sivasspor'da Beşiktaş mesaisi başladı
SİVAS (AA) – Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, lider durumda oldukları Süper Lig'in ikinci yarısına Beşiktaş deplasmanında zorlu bir maçla başlayacaklarını söyledi.
Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 4-0 gibi farklı bir sonuçla yenmeleri nedeniyle mutlu olduklarını belirtti.
Beşiktaş ile yapacakları 18. hafta maçı öncesi takımda sakat ve cezalı futbolcuların olduğunu anımsatan Çalımbay, "Sakatlıktan dolayı eksik arkadaşlarımız var. O yüzden üzgünüz. İnşallah onlar da maça yetişecek." dedi.
Çalımbay, Beşiktaş ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını vurgulayarak, "Tabii ki kolay bir maç değil, Beşiktaş'la oynuyoruz. İstanbul'da oynamak çok zor. Elimizden geleni yapacağız. İyi bir şekilde ayrılmak istiyoruz. Başka bir düşüncemiz yok. Tek sorun, sakat arkadaşlarımızın olması. Bunun dışında başka sıkıntımız yok. Üç ihtimalli bir maç olacak. İlk yarıda nasıl oynamışsak, nasıl istikrarlı bir grafik çizmişsek, aynı şekilde gitmeye çalışacağız." diye konuştu.
Kadroyu güçlendirme amaçlı çalışmalarına değinen Çalımbay, 2 veya 3 transfer yaparak bu süreci tamamlayacaklarını dile getirdi.
Orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın sarı kart cezası nedeniyle Beşiktaş maçında oynayamayacağını hatırlatan Çalımbay, sakat futbolcuların durumuna ilişkin, "Emre Kılınç'ın (kasığında) fıtığı var ve durumu bugün belli olacak. Onda biraz risk var. Fernando'da da biraz risk mevcut. Aaron Appindangoye'nin sakatlığı var ama belki oynayabilir. Marcelo (Goiano) da bir darbe alarak sakatlandı. Oyundan bu nedenle çıkarttık. Yetiştirmeye çalışıyoruz ancak her türlü aksilik olabilir." değerlendirmesinde bulundu.
– Antrenman
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile dün yapılan ilk maçta forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.
Diğer grup ise koşuyla başladığı idmanı top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdü.
Antrenmana, sakatlıkları bulunan Emre Kılınç, Aaron Appindangoye ve Marcelo Goiano katılmadı.
-
Kayserispor Kulübü Asbaşkanı Tokgöz, tribünde yaralanan taraftarı ziyaret etti
-
MÜSİAD Ankara Şubesi Özbekistan'daki yatırım fırsatlarını iş insanlarıyla masaya yatırdı
-
Beypazarı'nda ev yangını
-
“Dur” ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün kullandığı aracın çarptığı polis yaralandı
-
CHP'nin eğitim politikası çalıştayda masaya yatırılacak
-
Sivas'ta soğuk hava göl yüzeylerini dondurdu
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.