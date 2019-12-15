Lider Sivasspor'un taraftarlarına “passolig” kolaylığı
SİVAS (AA) – Sivas Belediyesi tarafından yer tahsisi yapılan passolig gişesi, tarihi kent meydanında bulunan Hanımeli Çarşısı yanında hizmete başladı.
Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Asbaşkan Faruk Taşseten ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Akif Bağce yeni passolig gişesini ziyaret etti.
Burada açıklama yapan Vali Ayhan, ticari olarak kullanımda belediyeye gelir getirecek bir yerin Sivasspor'a tahsis edilmesinde emeği geçen Bilgin'e teşekkür etti.
Şehirde çok güzel bir hava ve birliktelik olduğunu aktaran Ayhan, "Şehrimizin göz bebeği, markasına herkesin yürekten destek olması gerekmekte. Büyük bir özveri ve fedakarlık var. Ligde çok iyi bir yerdeyiz. Bunun devam etmesi lazım. Taraftarlarımız artık gereğini yapmak zorunda. İyi günde, kötü günde, sıcakta ve soğukta takımımızın yanında olmaları lazım." ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise Sivasspor'un şehrin en değerli markası olduğunu belirterek, passolig gişesinin hayırlı olmasını diledi
Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz da taraftarların yoğun arzusu üzerine şehir merkezinde bir passolig gişesinin açılmasının gündeme geldiğini ifade etti.
Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teşekkür eden Otyakmaz, şunları kaydetti:
"Daha önce belediyeye ait olan bu ofisi Sivasspor'a tahsis ederek taraftarlarımızın bu arzusunu yerine getirmiş olduk. Bununla beraber her sorunumuzda yanımızda olan Sayın Valimiz Salih Ayhan'a teşekkür ederiz. Genç ve dinamik valimizin olmasını faydasını Sivas ve Sivasspor olarak görüyoruz. Biz de sorumluluklarımızı yerine getirerek, kulübümüzü iyi idare ederek, ekonomik bir baskı oluşturmamaya gayret gösteriyoruz."
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Lider Sivasspor'un taraftarlarına “passolig” kolaylığı
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