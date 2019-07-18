Liderlik ve takım çalışmaları eğitimi
YOZGAT (AA) – Sorgun Halk Eğitimi Merkezi ve SORGED ortaklığında "Gençler Gelişiyor, Hayatlar Değişiyor" isimli proje kapsamında "Liderlik ve Takım Çalışması Eğitimi" düzenlendi.
Eğitim programı ile 17-30 yaş arası hedef kitlenin liderlik kavramı ve lider yaklaşımları geliştirerek, takım içerisinde liderlik rolü üstlenmeleri, kariyerleri için kişisel gelişimlerini ve yeterliliklerini geliştirmeleri hedeflendi. 34 katılımcının yer aldığı eğitim programı kapsamında, takım içinde roller, liderlik yeterlilikleri, başarı stratejileri, çatışma yönetimi oturumları interaktif yöntemler ve uygulamalar yapıldı.
Proje kapsamında 6 eğitim daha düzenleneceği, eğitimlere 17-29 yaş aralığında yer alan tüm gençlerin başvurabileceği ve eğitimlerin ücretsiz olduğu açıklandı.
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Liderlik ve takım çalışmaları eğitimi
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