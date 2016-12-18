Limana 350 ton hamsi ile geldiler

Değişik illerden gelerek Amasra açıklarında avlanan balıkçı tekneleri, tonlarca yerli hamsi ile limana döndü. Teknedeki hamsiler balıkçı barınağını dolduran kamyonlara yüklenerek çevre illere sevk edildi. Limana gelen vatandaşlara hamsi bedava verilirken, poşet ve kovalara hamsiyi dolduran evinin yolunu tuttu.

90 personeli ile limana gelen Eyüpoğlu Balıkçılığa ait teknenin sahibi Recep Sıbıç, yaptığı açıklamada, Bartın ve Amasra açıklarında 350 ton civarında balık yakaladıklarını belirterek, limana gelen her teknenin farlı tonlarda balık yakaladığını söyledi.

Hamsinin bol çıkması keza balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

Mustafa Kurt