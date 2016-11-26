Limni Gölü buz tuttu

Son dönemde Doğu Karadeniz Bölgesi’nin uyarı çeken turizm bölgelerinden olan ve bilhassa Arap turistlerin mekanı olan 2 bin 24 metre rakımdaki Limni Gölü Tabiat Parkı’nda sezon geçtiğimiz hafta gerçekleşen kar yağışının arkasında kapanmıştı.

Orman içerisinde müthiş doğal güzelliklere sahip ve yaz ayları boyunca takriben 20 bin kişinin ziyaret ettiği tabiat parkında yer alan ve bölgeye adını veren Limni Gölü, hava sıcaklığının geceleri sıfırın aşağıda 20 dereceye düşmesinin peşinde buz tuttu.

Gümüşhane’nin kayda değer turizm alanlarından birisi olan Limni Gölü Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplanırken, göl yüzeyinin yüzde 90’lık kısmının buz tutmasının peşinde macera amaçlı arazi tipi araçlarla bölgeye giden vatandaşlar ise buz tutan gölün üstünde yürüdü.

Yürüyen helallik aldı

Bu hatıra cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşların titiz ve ihtiyatlı davrandığı, göl yüzeyinde yürüyen arkadaşına çok ileriye dürüst gitmemesi telkininde bulunduğu gözlenirken, yürüyüş öncesi helalleşmeleri ise dikkatlerden kaçmadı. Arkadaşının kendisine yüzme bilmediğini ifade etmesine rağmen cesaretli bir şekilde göl yüzeyinde yürüyen vatandaşın cep telefonunu her ihtimale aleyhinde arkadaşına vermesi ise uyarı çeken başka bir öğe oldu.

Recep Ergin

