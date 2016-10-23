Lions'un “Cumhuriyet Sözcüsü” ödülü Behramoğlu'na verildi

ESKİŞEHİR (AA) – Lions 118-K Lions Yönetim Çevresi Federasyonu tarafından verilen ve geleneksel hale gelen “Cumhuriyet Sözcüsü” ödülünün bu yılki sahibi şair, yazar, çevirmen, edebiyatçı Prof. Dr. Ataol Behramoğlu oldu.

Eskişehir’de bir otelde gerçekleştirilen törende, Lions 118-K Yönetim Çevresi Federasyonu Başkanı Ender Tukay tarafından ödülü Prof. Dr. Behramoğlu’na verildi. Tukay, yaptığı konuşmada, “Federasyonun en prestijli ödüllerinden Cumhuriyet Sözcüsü ödülünü veriyoruz. Lionlar ve Leolar, Cumhuriyetin temel ilkelerine, Atatürk devrimlerine her zaman saygılı ve bağlıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Behramoğlu da Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk aydınlanmasının da lideri olduğunu belirterek, “Bir insanın kaderi bütün insanlığın kaderiyle beraberdir. Ben geçer, biz geçeriz, kalıcı olan gelecek kuşaklardır, biz onlar için çalışmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Törende ayrıca, 10 Lion çiftten oluşan Lions 118-K Dans Grubu da sahne aldı. Grubun gösterisinin ardından Ender Tukay ile Federasyon Başkan Yardımcıları tarafından günün anısına grup üyelerine plaket verildi.

Fahrettin Kerim Gökay ödülü de verilen Behramoğlu, daha sonra okurları için kitaplarını imzaladı.