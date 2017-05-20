Lise arkadaşları yıllar sonra bir araya geldi

– Çankırı Sağlık Kolejinden 1967-1980 yıllarında mezun olan 75 arkadaş ile bir öğretmen, yıllar sonra ilk kez bir araya gelerek hasret giderdi

ÇANKIRI (AA) – Çankırı Sağlık Kolejinden 1967-1980 yıllarında mezun olan 75 arkadaş ile öğretmenleri, yıllar sonra ilk kez buluştu.

Çankırı Sağlık Kolejinin 1967 yılında ilk mezunlarını vermesinin 50’nci yılı dolayısıyla dönemin öğrencilerinden Abdullah Doğan ile Ali Osman Karacameydan, eski arkadaşları bir araya getirebilmek amacıyla organizasyon düzenledi.

Doğan ve Karacameydan, 2 yıldır planladıkları buluşmaya önce sınıf arkadaşlarını arayarak başladı. 1980 yılına kadar mezun olan 75 kişi ile öğretmenleri Ünsal Şenel’e (80) ulaşan Doğan ve Karacameydan, arkadaşlarını Çankırı’ya davet etti.

Kentteki bir otelde toplanan mezunlar, yıllardır görüşemedikleri arkadaşlarıyla buluşarak hasret giderdi. Grup, daha sonra Çankırı’nın tarihi mekanlarını gezerek eski okul binasını ziyaret etti.

Emekli sağlık memuru Abdullah Doğan, AA muhabirine, okuldan 1975 yılında mezun olduğunu söyledi.

Yıllardır görüşemedikleri arkadaşlarıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Doğan, “Programımıza bütün ağabeylerimizi, kardeşlerimizi davet ettik. Bizleri kırmadılar, geldiler. Yıllar sonra tekrar Çankırı’da bir araya geldik. Ayrıca bizlerin üzerinde büyük emeği olan Ünsal hocamızın da aramızda olmasından büyük mutluluk duyuyorum.” dedi.

Okullarının 1980 yılında Konya’ya nakledildiğini anlatan Doğan, kolejin isminin de 1988 yılında meslek lisesi olarak değiştirildiğini ifade etti.

Ali Osman Karacameydan da 1972 yılından mezun olduğunu bildirerek, Türkiye’nin birçok şehrinden buluşmaya katılmak için Çankırı’ya gelenler bulunduğunu söyledi.

Etkinlikle 40-45 yıllık arkadaşların bu sayede birbirlerini gördüklerini vurgulayan Karacameydan, yıllardır görüşemedikleri arkadaşlarıyla bir arada olmaktan dolayı anlatılmaz duygular yaşadıklarını kaydetti.

Ünsal Şenel de 1966-1974 yıllarında Çankırı Sağlık Kolejinde meslek derslerine girdiğini belirtti.

Öğrencileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şenel, “Burada gördüğüm kalabalık beni o günlere tekrar götürdü. Bizlere o günleri tekrar yaşama fırsatı verdiler. Buraya gelen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” ifadesini kullandı.