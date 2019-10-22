Lise öğrencileri 3D yazıcıların seri üretimine geçmeyi hedefliyor

KAYSERİ (AA) – MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN – Kayseri'de meslek lisesi öğrencileri bir yarışmaya katılmak için hazırladıkları robotun malzemelerini kendi imkanlarıyla üretmek için imal ettikleri 3D yazıcıların seri üretimine geçmek için çalışma başlattı.

Merkez Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen liseler arası yarışmaya katılmak amacıyla üretmek istedikleri robotun malzemelerini imal edebilmek amacıyla parça olarak bir 3D yazıcı satın aldı.

Öğrenciler satın aldıkları 3D yazıcıyı incelediklerinde, daha ucuza daha iyi bir yazıcı üretebileceklerini fark edince öğretmenlerinin öncülüğünde kolları sıvadı. Kısa sürede bir 3D yazıcı imal eden öğrenciler, bu çalışmaların üzerinde durarak dört farklı model daha geliştirdi.

Tamamen kendi imkanlarıyla ürettikleri yazıcılardan beklentilerin üzerinde bir performans alan öğrenciler, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde stantlarını ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan da tam not aldı.

Festival sonrası Kayseri'ye dönen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığının 3D yazıcının seri üretimi için okullarına iyi bir ödenek yapılmasıyla çalışmalara başladı.

Makine Teknolojileri Bölümü Öğretmeni Bülent Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, robot yarışmasına katılmak için çıktıkları yolda farklı 3D yazıcı modelleri ürettiklerini söyledi.

– 5 model tasarladılar

Öğrencilerin özveriyle çalışarak hak ettikleri bir sonuç ortaya çıkardıklarını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Her sene Milli Eğitim Bakanlığının hazırlamış olduğu robot yarışmalarına katılıyoruz. Bu yarışmalara da katılmak için imal ettiğimiz robotlarda üretmemiz gereken plastik aksamlar oluyor. Bunlar için bir yazıcı aldık. Ondan sonra gerekli malzemeleri bastıktan sonra 'Biz bunu niye kendimiz yapamıyoruz' dedik. Onun için bir çalışma başlattık. Önce ilk yazıcımızın tasarımını yaptık. Tasarımdan sonra bunu gerçeğe dönüştürdük, imalatını yaptık. Bu şekilde başladık. Ondan sonra 'Şurasında şöyle bir özelliği olsa daha iyi olur' derken beş modelimiz ortaya çıktı. Biz kendi işimiz için bir yazıcı üretmek için yola çıktık ama modelleme ve üretim safhasına girdiğimiz zaman baktık ki bizi çok zorlayan bir şey yok."

– Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan destek

Her makineye farklı bir özellik katmaya çalıştıklarını anlatan Özdemir, okulun döner sermayesi aracılığıyla 3D yazıcılarla dışarıya da iş yaptıklarını dile getirdi.

Seri üretime geçmek için çalışmaların yoğun tempoda devam ettiğini vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti:

"Bu beş makineyi çıkardıktan sonra gerek sipariş gerek seri üretim olarak dışarıya üretim yapmayı düşündük. Bu amaçla en son Milli Eğitim Bakanlığının davetiyle TEKNOFEST'e gittik. Sayın Bakanımız Ziya Selçuk da standımızı ziyaret etti. Bize de seri üretime başlayabilmemiz için ihtiyacımızı karşılayabilecek kadar yardım gönderdiler. Şu anki çalışmalarımız seri üretim için. Bu yönde çalışmamız devam ediyor."

Özdemir, bazı kurum ve firmaların yurt dışından yüksek maliyetle getirdikleri malzemeleri, sipariş üzerine daha uyguna imal ettiklerini de belirtti.

– Üçte bir fiyatına üretim

Elektrik Elektronik Bölümü Öğretmeni Mehmet Şahin de 3D yazıcıları piyasaya göre üçte bir oranında daha ucuza vereceklerini ifade etti.

Öğrencilerden Abdullah Hasan Poscu da robot yarışmasına katılmak için kendilerine lazım olacak plastik malzemeleri üretmek isterken 3D yazıcıda seri üretime geçecek hale geldiklerini anlattı.

Öğrencilerden Mehmet Can Teker, bu kadar hızlı ilerleyebileceklerini düşünmediğini dile getirerek, "İlk yazıcıyı gördüğümüzde 'Çok basit bir iş, neden biz yapmayalım' dedik. İlk yaptığımız yazıcıyla da diğer yazıcıları yaptık. Şu an beş yazıcımız var. Bu bizim için çok iyi bir deneyim." dedi.