Lise öğrencileri için “ata sporu” işbirliği

– Ata Sporları Vakfı ile Ankara’daki Anadolu ve fen liseleri arasında imzalanan işbirliği protokolü ile öğrenciler, hem stres atacak hem de ata sporları yapma fırsatı bulacak

ANKARA (AA) – Ata Sporları Vakfı ile Ankara’daki Anadolu ve fen liseleri arasında imzalanan işbirliği protokolü ile öğrenciler, hem stres atacak hem de ata sporları yapma fırsatı bulacak. Protokol gereği öğrenciler, ata sporları kurslarından ve etkinliklerden ücretsiz yararlanacak.

Ata Sporları Vakfı ile Ankara Fen Lisesi, Ankara Pursaklar Fen Lisesi, Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi, Gazi Anadolu Lisesi ve Ankara Atatürk Lisesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Ankara Fen Lisesinin ev sahipliğinde düzenlenen imza töreninde konuşan eski AK Parti Malatya Milletvekili ve Ata Sporları Vakfı Başkanı Ömer Faruk Öz, ata sporlarının gençlerin fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimleriyle birlikte, milli değerlerin tanınmasında önemli bir rol oynadığını söyledi.

Sporun her yönüyle insanı olumlu etkileyerek, güçlü ve sağlıklı kıldığını ifade eden Öz, okçuluk, güreş ve matrak gibi ata sporu branşlarına gençlerin ilgisinin arttığına işaret etti.

Öz, Ata Sporları Vakfı’nın tesisleri ile okulların spor salonlarında uzman eğitimcilerle yapılacak etkinliklerde öğrencilerin hem eğlenip hem de dinleneceklerini, Ankara’nın en başarılı lise öğrencilerinin geleneksel okçulukla hedefe odaklanırken, kılıç kalkan talimi olarak bilinen matrak sporu ile de taktik geliştirerek mücadelece edeceklerini ifade etti.

İmza törenin ardından Ata Sporları Vakfı yönetimi ve törene katılan liselerin Müdürleri Ankara Fen Lisesi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.