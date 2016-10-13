Lise öğrencileri okulda temizlik ürünleri üretti

ANKARA (AA) – Beypazarı’nda bulunan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri nezaretinde temizlik ürünleri üretti.

Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nuri Caner, AA muhabirine, okullarında kimya bölümü ve laboratuvarının açılmasının ardından öğrencilerin öğretmenleri Betül Uysal, Aysel Kaya ve Mensure Büber nezaretinde insan sağlığına, cilde zararı olmayan çamaşır suyu, sıvı el sabunu, el yıkama köpüğü gibi temizlik maddeleri üzerinde çalıştıklarını anlattı.

Kimya bölümünde 48 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Caner, “Okulumuzda üretilen deterjanlar, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının temizliğinde kullanılacak, Biz bunu üretebileceğiz. Yeter ki talep olsun.” dedi.

Günümüzde insan sağlığı ve çevre duyarlılığının ön planda olduğuna dikkati çeken Caner, okullarında üretilen temizlik ürünlerinin hiçbir yan etkisi bulunmadığını kaydetti.

Titiz bir çalıma yürütüldüğünü dile getiren Caner, “Okulumuzun temizlenmesinde kullanılmak üzere üretmeye çalıştığımız deterjanda artık seri üretim yapabileceğiz. Ürettiğimiz deterjanlar Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun olup, en önemli ve öne çıkan kısmı hiçbir yan etkisi yok.” diye konuştu.