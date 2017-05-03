Lise öğrencilerinden örnek davranış

KARAMAN (AA) – Karaman Sudurağı Şehit Ömer Durmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Sudurağı Karaman Bey İlkokulu anasınıfı ve özel eğitim sınıfı öğrencilerine elleriyle yaptıkları tangram setlerini hediye etti.

Karaman Sudurağı Şehit Ömer Durmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, “Çocuklarda sosyal destek hizmetleri” dersi kapsamında, yapıp boyadıkları 30 takım tangramı anasınıfı ve özel eğitim sınıfı öğrencilerine verdi.

Minik öğrenciler ise lise öğrencileriyle eğitici ve zeka geliştirici özelliği olan tangram oynayarak keyifli zaman geçirdi ve etkinlik için büyüklerine teşekkür etti.