Lise öğrencilerine kaymakamlık mesleği anlatıldı
15 Şubat 2017 Çarşamba, 18:15
YOZGAT (AA) – Sorgun Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi öğrencilerine kaymakamlık mesleği tanıtıldı.
Okulda gerçekleştirilen meslek tanıtım seminerine, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar katıldı.
Mesleği hakkında bilgi veren Altınpınar, “Kaymakam ilçede yasaların uygulanmasını sağlar, valinin emirlerini uygular, çeşitli kamu kurumlarının çalışmaları arasında eş güdümü sağlar. Halkın şikayetlerini dinler, ihtiyaçlarını saptar ve giderilmesi için gerekli önlemleri alır. Törenlere başkanlık eder, resmi ziyaretleri kabul eder.” dedi.
Soru cevap şeklinde süren seminer sonunda Altınpınar, öğrencilere meslek seçimi konusunda tavsiyelerde bulundu.