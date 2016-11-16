Liseli Fatma, Facebooktan tanıştığı kişi tarafından mı kaçırıldı?

Ağlamaklı anne ve baba, kızlarının sağ salim eve gelmesini beklerken, Aslanapa Fazla Programlı Lisesi 10. sınıf öğrencisi Fatma Çakıcı’nın Facebook’tan tanıştığı 24 yaşındaki S.G. tarafından kaçırıldığı ileri sürüldü.

Baba Yakup Çakıcı, kızının hayatından endişe ettiğini söyleyerek, evladının biran önce bulunmasını istiyor.

Olayla ilgili konuşan baba Yakup Çakıcı, “Kızım internetten S.G. ile tanışmış bizim haberimiz yoktu. 5 Kasım günü öğle saatlerinde köyden alıp götürmüşler. Bize sonradan bir yakınımız söyledi, bu kişinin ismini. Biz de derhal jandarmaya sonra savcılığa başvurduk. Kızımızın bulunması için yardım seve seve o kişiden davacı olduk. Jandarma kaçırdığını düşündüğümüz kişinin evinde arama yapmış fakat kızımı bulamamış. Kızımızın hayatından üzüntü duyuyoruz. Benim kızımın uygun Allah korusun kendi çocukları da olabilir. Fazla güç, çok biçare bir koşul” diye konuştu.

Anne Gülsüm Çakıcı ise, kızı Fatma’nın kaçırıldıktan bir kaç gün daha sonra telefon kendisini arayıp bir kaç sözcük konuştuktan sonra telefonunun zorla kapattırıldığını söyledi.

Savcılığa suç duyurusunda yer alan ailesi, 12 gündür kendinden haber alamadıkları kızlarının hayatından üzüntü ettiklerini söyleyerek yetililerden kızlarının bulunması için takviye istedi.

Hüseyin Efe