Liseli öğrencilerden Lityum Bataryalı araba!

Kalaba Anadolu Lisesi öğrencileri, Türkiye’de bir birincil olma özelliğine sahip lityum batarya ile çalışan vasıta üretti. Ağırlığı 27 kilogram olan araç ayrıntılarıyla sıkıntı edilmiş batmış bataryalar ile 200 kilometre uzaklık ulaşım sağlayabiliyor. Araç bu yıl Türkiye’de gerçekleştirilen Shell Eco Maraton’da ise en iyi tasarım unvanına sahip oldu.

“Türkiye’de özellikleri bakımından bir ilk”

Projeden sorumlu Kalaba Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Hamdi Güneş, Shell Eco Maraton yarışlarına başlangıçta 2015 yılında katıldıklarını belirterek, “Bu senede yeni bir karbon fiberden araç üreterek Londra’daki Shell Eco Maraton Yarışı’na katıldık. Galibiyet ile okulumuzu temsil ettik. Türkiye’de özellikleri bakımından bir ilk, devlet lisesi olarak birincil kez böyle bir arabulucu yapan Kalaba Anadolu Lisesi oldu. Bu bizim için bir başarıdır” biçiminde konuştu.

“Biz her şeyden önce çocuklara güvendik”

Güneş, araçta yakacak olarak lityum pillerin kullanılmasının Türkiye’de bir devlet lisesi tarafından birincil kez uygulandığına uyarı çekerek, “Lityum pil kullanıyoruz. Aracım Lityum pilde 200 kilometre 1 kilowatt enerji tüketmesi bakımından manâlı. Bu yıl Shell Eco Maraton’un düzenlediği yarışa katıldık. Orada da 3’ncü olduk. Başarılı bir biçimde okulumuzu temsilcilik ettiğimizi düşünüyorum” dedi.

Aracın ileriye dönük geliştirilebileceğini bildiren Güneş, fiziksel takviye konusunda sorunlar yaşadıklarına vurgu yaparak, “Bu gençlerin önünü başlatmak çok basit, biz her şeyden önce çocuklara güvendik onların özlem ve arzularını, onların bu işte bir şey yapabileceklerini gördük” ifadelerine yer verdi.

“Kilo azlığı ve zirve kısalığı bu projede benim için avantaja dönüştü”

10 karakter egzersiz grubu içerisinde pilot olarak aracı temsilci Kalaba Anadolu Lisesi Öğrencisi Zeynep Arslan, aracın kullanan pilotun hafif olması gerektiğini belirterek, “Normalde hayatta dezavantaj olan kilo azlığı ve tepe kısalığı bu projede benim için avantaja dönüştü. Arabanın pilotunun hafif ve kısa olması gerekiyordu içerisine sığabilmesi için. Bu nedende dolayı beni seçtiler” değerlendirmesinde bulundu.

Benan Özben

ANKARA