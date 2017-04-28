Liseli öğrencilerin 'Türkmen' duyarlılığı

YOZGAT (AA) – Yozgat’ta bir grup lise öğrencisi kendi çaba ve imkanlarıyla kentte yaşayan Türkmenlere yardım için kermes düzenledi.

Çapanoğlu Büyük Cami yanında kurdukları kermes çadırında, evde yaptıkları yemek, pasta ve börekleri satan öğrenciler, elde ettikleri gelirle okullarındaki Türkmen çocuklara ve mahallelerindeki Türkmen ailelere yardım etmeyi amaçlıyor.

Lise 2. sınıf öğrencisi Elif Hazal Altuntaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, okullarında bulunan Türkmenler için böyle bir yardım kampanyası başlattıklarını belirtti.

Kendi çabalarıyla kermes açtıklarını ifade eden Altuntaş, şunları söyledi:

“Okumaya çalışan Türkmen kardeşlerimiz var. Buradan elde ettiğimiz gelirle onlara gıda ve kırtasiye yardımında bulunacağız. Ailelerinin birçoğu çalışmıyor. Arkadaşlarımızla birlikte daha önce de yardımlarımız oldu. Daha fazla yardım yapmak istediğimiz için böyle bir çalışma yaptık.”

Lise 2. sınıf öğrencisi İrem Şila Çimen de, başlattıkları kampanyaya vatandaşlardan duyarlı olmalarını istedi.