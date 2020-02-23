Literatüre kazandırdığı bitki babasının ismiyle anılacak
AKSARAY (AA) – ZEKERİYA KARADAVUT – Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Biyoloji Bölümünde yaklaşık 18 yıldır bitkiler üzerine bilimsel çalışma yapan Doç. Dr. Seher Karaman Erkul, Konya'da keşfettiği bir bitki türüne babasının ismini verdi.
ASÜ Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Erkul, Konya'nın Hadim ilçesinde, babası Yüksel Karaman'la bitkiler üzerine çalışma yaptığı sırada geven (Astragalus) türünden yeni bir bitki keşfetti.
Bilim dünyası için yeni bir tür olan bitkiye babasının isminden hareketle "Astragalus Yükselii Karaman" adını veren Erkul, bu türün dünya literatüründe yerini almasını sağladı.
Erkul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bitki sistematiği alanında Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
Konya'da yapılan bu çalışmalardan birinde ise normal popülasyondan farklı bazı bitkilere denk geldiklerini belirten Erkul, şunları kaydetti:
"Halk arasında geven otu olarak bilinen Astragalus cinsine ait bir örnek topladık. Bunu teşhis ettiğimizde diğer bireylerden farklı olduğunu gördük. Bu bitkiyi bilimsel olarak yayına hazırladık. Bitkiye babamın ismini vererek, bilim dünyasına kazandırmış bulunmaktayım. Bu türün benim için çok büyük anlamı var. Çünkü bitkiye babamın adını, yani Yüksel Karaman ismini verdim. Uluslararası isimlendirme kuralına göre çift 'i' harfi ekleyerek kayıt altına aldık. Babamın ismini vermemin sebebi, onun küçük yaşlardan itibaren benim eğitimime önem vermesi, yüksek lisans ve doktora çalışmalarımda yağmur, çamur demeden bana eşlik etmesi, gerektiğinde dağ ve tepe tırmanması oldu."
Erkul, bir kız çocuğu olarak babasına hiç unutulmayacak bir hediye verdiğini, dünya var oldukça babasının isminin de var olacağını vurguladı.
– "Babam ismini bitkiye verdiğimde çok sevindi"
Babasının ilköğretim müfettişi olduğunu bu kapsamda da köy okullarına pek çok kez teftişe gittiğini hatırlatan Erkul, babasının bu ziyaretlerinde kendisini de sürekli yanında götürdüğünü anlattı.
Doç. Dr. Seher Karaman Erkul, sözlerine şöyle devam etti:
"Bazen yol kenarlarında laleler, papatyalar gibi bitkiler görürdük. Hemen yanında dururduk. Bunların üzerine sohbetler ederdik. Benim ilk çalışmalarım bu bitkileri defter arasında kurutmayla başladı. Tabi ki bu durum üniversitede bölüm seçmemi etkiledi. Ankara Üniversitesinde Biyoloji Bölümü okudum. Bu sevgiden dolayı yüksek lisansımı da yine bitkiler üzerine yaptım. Her zaman arkamda babamın desteğini bulmak bu anlamda beni çok rahatlattı. Arazi çalışmalarında mutlaka size destek olan birisinin olması gerekiyor. Babam ismini bitkiye verdiğimde çok sevindi. Ona bitkinin bilimsel yayınını gösterdim. Uzun süre bakıştık, sevincini kelimelere dökemedi. O da ben de çok mutlu olduk."
Erkul, Astragalus cinsinin, Türkiye'de yaklaşık 480 türünün bulunduğunu belirtti.
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