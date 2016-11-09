Lodos hayatı felç etti
Manisa’da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli lodos gün içerisinde etkisini arttırarak devam etti.
Manisa’da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli lodos gün içerisinde etkisini arttırarak devam etti. Şiddetli lodos sebebiyle Manisa’da hayat negatif etkilendi. 30 ila 50 kilometre hızla esen lodos akşam saatlerinde yeniden etkisini arttırmaya başladı. Manisa’nın Yunusemre ilçesine emrindeki Hafsa Sultan Mahallesi’nde kurulan kermes çadırları şiddetli lodosa dayanamadı. Profil demirlerinden sıyrılan çadırlar etrafa savruldu. Vatandaşların hemen boşalttığı kermes çadırları, sahipleri kadar toplanmaya başlandı.
Lodosun uçurduğu kermes alanında can kaybı ve yaralanma ise meydana gelmedi.
Manisa Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, saatteki hızı 30 ila 50 kilometre arası değişen şiddetli lodosun gece saatlerinde başlayacak yağmurla birlikte etkisini kaybetmesi bekleniyor.