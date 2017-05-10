Lodos seraları vurdu

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de iki gündür etkili olan lodos seralarda zarara yol açtı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Tepebaşı Ziraat Odası yetkilileri lodos nedeniyle zarar gören seralarda hasar tespit çalışması yaptı.

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gündür devam eden şiddetli rüzgarın seralara büyük hasar verdiğini kaydetti. Bu seraları tespit etmek için üreticilerle bir araya geldiklerini anlatan Buluşan, “Serası zarar gören çiftçilerin acilen, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne başvurması gerekiyor. Seralardaki üründe de zarar oluştu. Seranın rüzgarın şiddetiyle patladığı bölümlerdeki mahsul de zarar gördü.” diye konuştu.

Eskişehir Yaş Sebze ve Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Yıldıran Kılıç da iki gündür il genelinde şiddetli rüzgarın etkili olduğunu dile getirerek, örtü altı üretim yapan çiftçilerin seralarında zarar oluştuğunu bildirdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkililerin inceleme yaptığına da değinen Kılıç, “En kısa sürede üyelerimizi bir araya getirip, hasar tespiti yapılacak. Çiftçilerimizin Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne giderek hasar tespiti istemesi gerekiyor. Üreticilerin yaraları en kısa sürede sarılacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Serası zarar gören çiftçilerden Mustafa Ekşi ise iki gündür süren lodostan dolayı 4,5 dönüm arazide kurulu serasının hasar gördüğünü belirterek, zararının tespiti için Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne başvuracağını vurguladı.