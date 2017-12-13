Lodos tekne batırdı

Edinilen bilgiye göre, makine arızası sebebiyle bir süredir eski Gümrük İskelesi’nde bağlı bulunan ‘Çınar’ adlı tekne, Çanakkale’de iki gündür devam eden şiddetli lodos fırtınasının da etkisiyle battı. Lodosun etkisiyle arka kısmından su alan ve ön bölümü iskeleye yaslanan tekneden mazot ve yağ sızıntısı oldu. Deniz kirliliğini önlemek maksadıyla Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü (KEGM) görevlileri ‘sosis bariyeri’ yaparak sızıntının yayılmasını engelledi. Çalışmalara Sahil Güvenlik ekipleri de destek verdi. Batan teknenin sahibine ulaşılmaya çalışılıyor.

Utku Yaşar Cüce

