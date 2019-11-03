Lösemi hastalarına “maskeli” destek
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla "maskeli yürüyüş" düzenlendi.
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Kayseri Temsilciliği tarafından Sivas Bulvarı'nda bir AVM önünde toplanan vakıf üyeleri, lösemi hastaları ve yakınları, maske takarak bando ve şarkılar eşliğinde "Maskeme değil gözlerime bak." sloganı atıp, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
LÖSEV sorumlusu Ramazan Bozbeşparmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, gönüllüler ve diğer destekçilerle birlikte büyük bir aile olduklarını söyledi.
Vakfın 22 yıl önce kurulduğunu anlatan Bozbeşparmak, şunları kaydetti:
"LÖSEV, bir avuç idealistle büyümüş ve bugün geldiği noktaya ulaşmıştır. LÖSEV etkinlikleri kapsamında herkesi lösemili çocuklara destek olmaya davet ediyor ve çeşitli etkinliklerle sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Lösemi önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık. Lösemili çocuklar maskelerini kendilerini korumak için takıyor. Vakfımız, çocuk ve yetişkin hastalara çeşitli destekler veriyor."
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