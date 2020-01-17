Lösemi hastası Berranur karne aldı

ANKARA (AA) – Ankara'nın Çubuk ilçesinde lösemi hastalığı nedeniyle ilik nakli tedavisi gördüğü için evde eğitim alan 11 yaşındaki Berranur Ünal, karne sevinci yaşadı.

Çubuk'un kırsal mahallerinden Aşağı Çavundur'da yaklaşık bir yıl önce yakalandığı lösemi hastalığı nedeniyle ilik nakli gerçekleştirilen ve bu nedenle evde eğitim gören 11 yaşındaki Berranur Ünal, öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı sürpriz ile karnesini aldı.

Aşağı Çavundur İlk ve Ortaokul Müdürü Zafer Alparslan Yılmaz ve öğretmeni Ayşegül Özdemir tarafından doktorundan izin alınarak okula getirilen Ünal, okul arkadaşlarının kendisine hazırladığıı sürpriz ve karne heyecanının birlikte yaşadılar.

Küçük kızı kutlayan Yılmaz, AA muhabirine, "Küçük kızımız hastalığı nedeniyle evde eğitim görüyor. Sağ olsun öğretmenimiz Ayşegül Özdemir kendisiyle çok yakından ilgileniyor. Eğitiminden geri kalmadığı gibi taktir alarak örnek öğrencimiz oldu. Kızımıza karnesini vermekten mutluluk duydum." dedi.

Kendisinin en mutlu günü olduğunu dile getiren öğretmen Ayşegül Özdemir ise "Berranur çok azimli ve çalışkan bir öğrencimiz. Kendisinin öğretmeni olmaktan son derece mutluyum. Onun hiçbir dersinden geri kalmaması için elimden geldiğince çalışıyorum. Arkadaşları çok özlemişti. Doktorundan rica ettik ve 5 dakika da olsa kendisini gördüler. O da arkadaşlarını görme fırsatı buldu. Onun mutluluğu bizi de çok mutlu etti. İnşallah en kısa sürede tekrar sınıfımıza gelir." diye konuştu.

Arkadaşlarına teşekkür eden Berranur Ünal da "Uzun süreden sonra okula ve sınıfıma ilk defa geldim ve çok mutluyum. Okula gelememek beni üzüyordu. Arkadaşlarımı özlemişim, inşallah kısa sürede sınıfıma tekrar devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Arkadaşları için sınıfı süsleyen öğrenciler ise uzun sürenin ardından Berranur'u sınıfta görmekten son derece mutlu olduklarını söyledi.