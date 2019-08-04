Lösemi hastası için “Kök hücre ve kan bağışı” kampanyası başlatıldı

YOZGAT (AA) – Boğazlıyan'da lösemi hastası Gurbet Fatiş Çay (34) için "kök hücre ve kan bağışı" kampanyası başlatıldı.

Boğazlıyan'da lösemi hastalığı ile mücadele eden Kayseri Erciyes Üniversitesi Kemik İliği Bölümü'nde tedavi gören Çay için düzenlenen "kök hücre ve kan bağışı" kampanyasına destek geldi.

Türk Kızılayı tarafından Boğazlıyan Şeker Fabrikası'nda düzenlenen "kök hücre ve kan bağışı" kampanyasına gönüllü kök hücre bağışçısı olan Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, çok sayıda insanın ilik ve kök hücre bağışı beklediğini söyledi.

Coşar, "Gurbet Fatiş Çay kardeşimiz de kök hücre ve ilik bekleyen hastalarımızdan biri. Ben bugün bağışta bulunuyorum, herkesin de vermesini isterim." diye konuştu.

Türk Kızılay yetkilileri de "Türkök Kök Hücre" bağışının tüm Türkiye'de devam eden bir proje olduğunu belirtti.

Lösemi hastası Gurbet Fatiş Çay'ın eşi Levent Çay ise eşinin lösemi hastası olduğunu anlatarak, "Nakil için uygun doner bekliyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz Türk Kızılay'ına başvurup, gönüllü bağışçı olsunlar. Bu sadece bizim için değil, nakil bekleyen hastalara da umut olacak." dedi.