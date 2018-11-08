Lösemili çocuklar Evrensel Değerler Müzesi'ni gezdi

ANKARA (AA) – Ankara'nın Yenimahalle Belediyesince Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında 24 öğrenci, Evrensel Değerler Müzesi'nde ağırlandı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın da katıldığı etkinlikte tedavi gören 9-10 yaş grubundaki öğrenciler, gönüllerince eğlendi.

Etkinliğin sonunda Yaşar, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Çocukları ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Yaşar, "Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık çalışmasına belediyemizin tümünde gönüllü olarak destek olmak, çocuklarımızın moral ve motivasyonunu arttırmak ve onlara yalnız olmadıklarını göstermek açısından büyük önem veriyor ve mutluluk duyuyorum. Çocuklarımız bu hastalık bulaşıcı olduğu için değil, dış ortamlarda bulunan mikroplardan korunmak için maske takıyor. Hepimiz bu durumun bilincine varmalıyız ve konuya hassasiyetle yaklaşmalıyız." dedi.