Lösemili minik Ziyanın polislik hayali gerçek oldu

Gaziantep’te 5 yıl önce 9 Ağustos 2011’de dünyaya gelen Ziya Yusuf Can Mermer, 7 Ağustos 2016 günü yüksek alev ve halsizlik rahatsızlığı sebebiyle annesi Mukaddes Uzun göre Gaziantep Çocuk Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede yapılan tetkiklerde çocuğa bir teşhis konulamadı. Bunun üstüne Misket, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde çocuğun doğum günü olan 9 Ağustos günü Mermer’e lösemi yani kan kanseri teşhisi kondu.

bu vesileyle, Bir Adım Bir Umut Elele Derneği’nin Adana üyesi Elif Bildik ve Mersin üyesi Hilal Ekin’de hastaneye gelerek onkoloji bölümünde yatan hastaları ziyaret ediyordu. Ekin ve Bildik bir süre sonra Mermer’in odasına girdi. Anne Uzun, oğluna doğum günü lösemi tanısı konulduğunu çok üzgün olduklarını söyledi. Ekin ve Bildik hemen Bilye’e hastane odasında doğum günü hazırladı. Ekin kesintisiz Bilye’i hastanede ziyaret etmeye geldi. 11 Ağustos 2016 günü de Mermer Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Adana Acıbadem Hastanesi Onkoloji Servisi’ne sevk oldu. Bilye’in tedavisi burada devam etti. Bildik, burada Misket ile arkadaşlığı geliştirip sürekli ziyaret etmeye başladı. Ziya Yusuf Can Misket, Bildik’e en büyük hayalinin ve rüyasının polis almak olduğunu söyledi. Bunu öğrenen Elif Bildik, kimseye haber vermeden Adana Güvenlik Müdürü Osman Ak ile irtibata geçip lösemili bir çocuğun polis olma hayali olduğunu onun için bir gün sürpriz ziyaret gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Ak ise çocuğu mutlu etmek için sonuna kadar tezgâhtar olacaklarını iletti. Elif Bildik, hazırlıkları tamamlayıp anneye de bugün sabahtan Ziya Yusuf Can Misket’in rüyasının gerçekleşeceğini bildirdi.

Eskort eşliğinde emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Ziya Yusuf Can Bilye’in hiç bir şeyden haberi yokken bir polis ağabeyi ve ablası hastaneye gelerek ona polis kıyafeti giydirdi. sonradan annesi ve dernek üyeleri de yanında alınarak polis aracına bindirilip eskort eşliğinde güvenlik müdürlüğüne götürüldü. Yolda siren sesleriyle emniyete getirilen Ziya Yusuf Can Misket, emniyet müdürlüğüne girince onu bir polis karşılayarak selam verip “emir ve görüşlerinize hazırız müdürüm” diye selamlama durdu.

sonra Bilye, Adana Güvenlik Müdürü Osman Ak’ın makamına çıkartıldı. Ak kapıda karşıladığı Ziya Yusuf Can Mermer’i kucağına alıp önce makamına oturttu. Ak, polis kimliği verdiği Misket’e en çok sevdiği motosikletli polis ekibi olan Yunus kaskı taktı. Ak, Mermer’i bunların yanı sıra özel harekat, çevik güç, yunus üniformaları hediye etti. Polis kıyafetleri yanı sıra Bilye’e oyuncak da verildi. Mermer, rüyasının reel olması sebebiyle şok yaşayarak konuşamadı.

“Hayaldi gerçek oldu”

Anne Mukaddes Uzun ise oğlunun aklı erdiğinden bu yandan polis olmak istediğini belirterek, “Polis gücü temsilcilik ettiği için oğlum da kuvvetli olmayı seviyor. böylece polis olmak istiyordu. Hastalanmadan öncede hep bunun hayalini kurup rüyasını görüyordu. Ama bütün bunlar bugün hakiki oldu. Oğlum bu hayalin hiçbir süre gerçekleşmeyeceğini düşünüyordu. Bugün bu nedenle de hiç konuşamadı. Herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziya Yusuf Can Misket sonradan Ak’ın kucağında makam odasından aşağı indirildi. Bilye emniyet bahçesinde de trafik polisinin motosikletini binip selam verip siren çaldı. Bir polise selamlama vererek emniyetten ayrılan Ziya Yusuf Can Misket’in hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Fatih Keçe