LÖSEV’den gıda desteği

YOZGAT (AA) – İhtiyaç sahibi kanser hastası ve ailelerine yardım ulaştırmaya devam eden Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Yozgat’ta ihtiyaç sahibi 20 aileye Ramazan ayı öncesi yardım yapacak.

Program kapsamında Yozgat’ta kamu kurum ve kuruluş ziyareti gerçekleştiren LÖSEV Sosyal Hizmet görevlileri Özge Silav ve Yener Gök ile LÖSEV Yozgat Temsilcisi Mustafa Çay, Anadolu Ajansı Yozgat bürosunu ziyaret etti.

LÖSEV Sosyal Hizmet Görevlisi Silav, LÖSEV’in Ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahibi kanser hastası ve ailelerine, kuru gıda, kırmızı et, giysi ve temizlik malzemesi yardımında bulunacağını belirtti.

Yozgat’ta LÖSEV’e kayıtlı 69 ailenin bulunduğunu anımsatan Silav, “Yozgat’ta 20 ailemize yardım yapacağız. Yardım tırı daha sonra Sivas, Çorum,Tokat ve Samsun’a gidecek. 5 ilde toplamda 250 aileye yardım yapılacak.” dedi.

LÖSEV Görevlisi Yener Gök de, LÖSEV’in sadece çocuklara değil yetişkinler ile de ilgilendiğini ve yardım yaptığını söyledi.

Yener, LÖSEV görevlilerinin kesinlikle bir belge veya makbuz karşılığı elden yardım toplamadıklarını belirterek, yardımların banka aracılığıyla yapıldığını kaydetti.