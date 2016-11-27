Lota Gölü göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor
27 Kasım 2016 Pazar, 14:50
SİVAS (AA) – Hafik ilçesindeki Lota Gölü, göç eden kuşlara ev sahipliği yapıyor.
Hafik ilçesine 3 kilometre uzaklıkta bulunan Lota Gölü, kuşların göç yolu üzerinde yer almasıyla çeşitli kuş türlerinin uzun yolculuklarında konakladığı alan olarak dikkat çekiyor.
Aşınıma karşı dirençsiz, kolay eriyebilen jips kayaların arasında kalan göl, doğal güzelliğiyle de dikkati çekiyor. Çevresindeki kayalıkların çeşitli nedenlerle aşınması nedeniyle kayalıklar içinde irili ufaklı mağaralar oluşan Lota Gölü, dipten gelen su kaynaklarıyla besleniyor.
Göl, güzel manzarasıyla doğa tutkunlarının uğrak mekanları arsında yer alıyor.