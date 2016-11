LPG ve CNGli araçlarda yanma ve patlamalara dikkat

Konuyla ilgili yorumlama yapan Başkan Tülücü, LPG ve CNG’li araçlarda yanma ve patlamalar olmaması için denetimin bir prosedür yok can güvenliği için zorunlu olduğunu söyledi. Kısa bir zaman önce Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde büyük bir facianın atlatıldığını söyleyen Tülücü, “TEM’deki bir mazot istasyonundan aracına LPG yakıtı aldıktan sonra üç şeritli yola meydana çıkan sürücünün sigara içmek için çakmağı yakması üstüne otomobil alev almış, araç sürücüsü ile annesinin elleri ve yüzleri yanmıştı. Bu olay nezdinde de görüldüğü üzere, LPG’li araçlarda bilhassa 2012 yılı sonrası sıklıkla yaşanan yanma ve patlama olaylarının nedeni, laf konusu araçlar için daha önce uygulanan gaz sızdırmazlık raporu alma zorunluluğunun kaldırılmış olmasıdır. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 19 Aralık 2011 tarihli genelgesi ile araç tetkik istasyonlarında yapılan muayenelerde LPG/CNG’li araçlar için aranan gaz sızdırmazlık raporu zorunluluğu kaldırılmış, bu raporun bulunmaması ağır kusurdan, hafif kusura dönüştürülmüştür” şeklinde konuştu.

“Gaz sızdırmazlık testi yaptırılan araç sayısı bir anda düştü”

Bu genelgenin LPG/CNG’li vasıta kullanıcılarının keyfi davranışlarına yol açtığını vurgulayan Tülücü, “2012 yılı Ocak ayı başından itibaren gaz sızdırmazlık testi yaptırılan vasıta sayısında önemli bir düşüş gerçekleşmiştir. Laf konusu başvuru sonucu uzman mühendislerin istihdam edildiği, standartlara yerinde dönüşüm yapan yetkili firmalar piyasadan silinmeye, kayıt dışı, yetersiz, niteliksiz, bünyesinde bilirkişi bulundurmayan, standart dışı malzemenin kullanıldığı, kontrolsüz firmalar piyasaya bitmiş etken olmaya, halkın can ve mal güvenliği her yerde önemli bir şekilde tehdide maruz kalmaya başlamıştır. Trafikteki 4 milyondan fazla LPG/CNG’li aracın güvenilirliğini artırmayı karşılayan devirli kontrollere esas gaz sızdırmazlık raporu zorunluluğunun bir genelge ile kaldırılmasının can ve mülk güvenliği açısından vahim sonuçlar doğuracağını tekrar tekrar belirtmemize rağmen 2 Kasım’da yaşanan olaylar sıklıkla yaşanabilmektedir” diye konuştu.

Türkiye genelinde 154’ü gezici 253 noktada sızdırmazlık ve montaj tespit raporu düzenlendiğini kaydeden Tülücü, “TÜRKAK kadar yapılan akreditasyon dahilinde LPG/CNG’li araçlarda 15 esas başlık aşağıda 89 noktada denetleme yapan, yetkili kuruluşlar arasında en yaygın örgütlenmeye sahip odamızın uyarılarının dikkate alınmaması acı sonuçlara yol açmaktadır. Bu noktada, vasıta sahiplerini, gaz sızdırmazlık raporunun bulundurulması şartını ve vasıta tetkik istasyonlarında hafif hata olarak tanımlanan eksikleri, eskisi gibi ağır hata kabul ederek mutlaka yerine getirmeye ve araçlarını odamızın kontrolünden geçirmeye çağırıyoruz. Yetkilileri de bir kere daha, facialara yol açan kazalar, yanma ve patlamalar daha pozitif artmadan söz konusu genelgeyi geri çekmeye, görüşlerimizin dikkate alındığı düzenlemeler yapmaya gösteri ediyoruz” ifadelerini kullandı.