Lületaşı ustası kardan Yunus Emre heykeli yaptı

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de, lüle taşı ustası Ramazan Bağlan, kardan Yunus Emre heykeli yaptı.

Odunpazarı Atlıhan El Sanatları Çarşı’nda iş yeri bulunan lüle taşı ustası Bağlan, yaklaşık 2 metre boyunda kardan Yunus Emre heykeli oluşturdu.

Bağlan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunus Emre’nin Anadolu’da Türkçe şiirin öncüsü olduğunu ifade ederek kendisinin de Yunus Emre aşığı olduğunu söyledi.

Kentte etkili olan kar yağışının ardından Yunus Emre heykeli yapmayı düşündüğünü ifade eden Bağlan, şöyle konuştu:

“Buradaki arkadaşlarla karları topladık. Zemini hazırladık daha sonra heykel yapımına başladım. Heykelin yapımı yaklaşık 4-4,5 saatimi aldı. Heykeli yapmak keyifli güzel bir şey. Yunus Emre’nin sevgisi 2017 yılında insanlara yansısın. 2017 yılı mutluluk getirsin. Bu soğuk havada Yunus Emre’nin sevgisi hepimizi ısıtsın.”

Çarşıyı gezmeye gelen Süleyman Akaş ise kardan yapılmış Yunus Emre heykelinin şaşırtıcı olduğunu dile getirdi.