Maaş ödeyemeyen belediye yılbaşı eğlencelerini iptal etti

Başkan Gürkan, belediye meclis salonunda düzenlediği basın toplantısında 2017 icraatlarını değerlendirdi. Belediyenin maddi sıkıntı içerisinde olduğunu söyleyen Gürkan, her yıl Saraçlar Caddesi’nde düzenlenen yılbaşı konserlerini bu yıl gerçekleştirmeyeceklerini söyledi. Başkan Gürkan, Belediye olarak yılbaşı gecesi konser yapamayacaklarını belirterek, “Çalışanlarımızın maaşlarını veremedik. Onların maaşını vermemişken konser yapmak doğru gelmedi bana. O yüzden bu yıl yapmıyoruz, üzgünüm. Saraçlar boş kalacak evet. Saraçları halkımıza emanet ediyoruz. Ben platformu kurarım. Kendi belediyemizin ses tesisatını da kurarım. Serbest bir platform yaparım. Ücretsiz çıkmak isteyen grup, şarkıcı varsa tabii onun güvenliğini sağlamak gerekiyor. Buradan duyuru yapalım. Ücretsiz çıkmak isteyenler varsa, kesin çıkarım diyen varsa ben ses tesisatını kurarım. Ama ücretli konser yapamayacağız” dedi.

Başkan Gürkan son olarak bir gazetecinin “Siz maaşınızı aldınız mı?” sorusuna “Hayır almadım. Son işçi maaşını alana kadar ben de maaşımı almayacağım” şeklinde konuştu.

Ergin Yıldız – Koray Ustabaşı