Maça madenci baretiyle çıktılar

KARAMAN (AA) – Karaman’da bir amatör futbol takımı, 2 yıl önce Ermenek’te meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 18 kişiyi anmak için oynadığı maç öncesinde sahaya pankart ve madenci baretleri ile çıktı.

Karaman 1. Amatör Futbol Ligi’nde mücadele eden Güneyyurt Gençliksporlu futbolcular, Süleymanhacı Gençlikspor ile oynadıkları maç öncesinde sahada, üzerinde “28 Ekim 2014’te Ermenek maden faciasının 2. yılında hayatını kaybeden emekçilerimizi saygıyla anıyoruz” yazılı pankart ve kafalarında madenci baretiyle yer aldı.

Futbolcuların bu anlamlı davranışı seyirciler ve rakip takım futbolcuları tarafından takdirle karşılanırken, maç 4-4 berabere tamamlandı.

Güneyyurt Beldesi Belediye Başkanı Celil Yağız, maç sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, üzücü maden faciasının üzerinden 2 yıl geçtiğini hatırlattı.

Bu maden faciasında beldelerinden birçok emekçinin hayatını kaybettiğini söyleyen Yağız, şunları kaydetti:

“Maden şehitlerimizi dün bir kez daha rahmetle andık. Bu facianın belki en çok etkilediği yer beldemizdir. Çünkü hayatlarını kaybedenler komşumuz, yeğenimiz, akrabamız, çocuğumuz. Bugün de beldemizin gençlerinin oluşturduğu futbol takımı, bu anlamlı davranışla şehitlerimizi andı. Maç da başladığı gibi dostluk içerisinde bitti. Ben kendilerine ve rakip takıma teşekkür ediyorum.”