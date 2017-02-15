Macar ve İsveçli avcılar 13 yaban domuzu avladı

ÇANKIRI (AA) – Av turizmi kapsamında Macaristan ve İsveç’ten Çankırı’ya gelen yabancı avcılar, Kızılırmak ilçesindeki avlaklarda 13 yaban domuzu avladı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Çankırı Şube Müdürü Hasan Kozan, AA muhabirine, Macar ve İsveçli avcıların Kızılırmak ilçesindeki avlaklarda yaban domuzu avı için Çankırı’ya geldiğini söyledi.

Yabancı avcıların bakanlık izniyle av yaptıklarını dile getiren Kozan, “Yerli avcılarımız da yaban domuzu avı için yabancıların olduğu kafileye katıldı. Kızılırmak ilçesinde 4 gün bek, 2 gün de sürek avı yaptılar. Av boyunca 13 yaban domuzu avlandı.” dedi.

Bölgede av turizmini artırmayı hedeflediklerini ifade eden Kozan, “Bölgede önemli bir potansiyel var. Bunun değerlendirilmesini hedefliyoruz. Umarız yabancı avcıların bölgeye ilgisi artar.” diye konuştu.