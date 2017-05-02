Macaristan'dan Gölbaşı'na kardeş şehir mektubu

ANKARA (AA) – Macaristan’ın Tata şehri ile Ankara’nın Gölbaşı ilçesinin “kardeş şehir” olması için girişimde bulunuldu.

Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’ı makamında ziyaret ederek, Tata Belediye Başkanı Michl Jozsef’in “kardeş şehir” davet mektubunu iletti.

Büyükelçi Kiss, Gölbaşı ve Tata şehrinin ikili ilişkilerinin daha da geliştirilmesini istediklerini söyledi.

Osmanlı Dönemi’nde Tata şehrinin adının “Gölbaşı” olduğunu kaynaklardan öğrendiklerini ifade eden Büyükelçi Kiss, Başkan Duruay’ı Tata Patara Türk Dönemi Günleri Festivali’ne davet etti.

Duruay da Büyükelçi Kiss’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gölbaşı hakkında bilgi verdi.

Ziyarette, Türk Macar İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Şahbaz da bulundu.