Maçın ardından
SİVAS (AA) – Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor'u son dakikada attıkları golle mağlup ettikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.
Çalımbay, Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor'un Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarların çok güzel karşılaşma izlediğini belirtti.
İki takımın da iyi mücadele ettiğini dile getiren Çalımbay, ilk golü yemelerine rağmen oyundan kopmadıklarını ifade etti.
Çalımbay, golden sonra toparlandıklarını anlatarak, "Devre arası yaptığımız değişiklikler işe yaradı. Sonradan giren arkadaşlarımız da çok etkili oldu. İyi bir galibiyet aldık." diye konuştu.
Trabzonspor'un çıkışta olduğunu ve çok dikkatli olmaları gerektiğini maçtan önce konuştuklarını aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:
"Özellikle son dakikada attığımız golle galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Üç maçtır galip gelemiyorduk, bu maç bizim açımızdan çok önemliydi. Şimdi önümüzde kritik maçlar var. Lig, çok uzun maraton. Bir galibiyetle bitmiyor. Önümüzdeki Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü maçını da iyi şekilde bitirirsek çok büyük avantaj yakalamış olacağız."
Çalımbay, takımda hala hazır olmayan futbolcuların bulunduğuna dikkati çekerek, onların da hazır hale gelmesiyle daha alternatifli bir takım olacaklarını sözlerine ekledi.
– Karaman: "Üzgünüm"
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.
Karşılaşma adına yorumlanacak fazla bir şey olmadığını dile getiren Karaman, maç genelinde istekli, arzulu oynamaya çalıştıklarını belirtti.
Özellikle deplasmanlarda pozisyonları golle değerlendiremediklerinde zorluk yaşadıklarına değinen Karaman, "Bugün detayda yaşadığımız zorluğun faturasını mağlubiyetle ödedik. Üzgünüm, çalışacağız, devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
-
Maçın ardından
-
Başkentte alt geçide devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı
-
“16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali”
-
“Meclisimizde Türkçe bilen milletvekilleri var”
-
Karaman'da iki minibüs çarpıştı: 15 yaralı
-
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Yozgat'ta
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.