Maçın ardından
SİVAS (AA) – Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 21. haftasında sahalarında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıkları maçta geriye düşmelerine rağmen oyundan kopmadıklarını söyledi.
Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, güzel bir lig maçı olduğunu ifade etti.
Karşılaşmanın Sivasspor açısından kritik olduğunu belirten Çalımbay, "Mutlaka iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyordu. Bundan 2 gün önce kupa maçı oynadık, bugün maalesef takımımızı etkileyecek 5-6 sakatımız vardı. Kulübemizde de müdahale edecek şekilde ofansif oyuncumuz yoktu." diye konuştu.
Her şeye rağmen maçın başından sonuna kadar mükemmel bir oyun oynadıklarını dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:
"Gol yememize rağmen oyundan kopmadık ve golümüzü bulduk. İlk yarıda iyi oynadığımız dönemlerde de son paslara biraz dikkat edebilseydik rahatlıkla galip gelebileceğimiz bir maçtı. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Hiçbir mazeret değil, gerçekten mükemmel bir oyun oynadık. Sadece Gaziantep'te istediğimiz oyunu oynayamadık, orada biraz değişik şeyler oldu, hakem arkadaşlarımız… Bugün tabii ki üzüldüğümüz şeylerden bir tanesi, bir kere de bizim için VAR'a… Şu anda Türkiye'de en çok gol atan takımlardan bir tanesiyiz ama maalesef bir tane bile penaltımız yok. Penaltı pozisyonumuz mu yok, bir sürü var. Bir VAR'a gitseler belki bir bakarlar, ince bir şey görürler. VAR'daki hakem arkadaşlarımız Çaykur Rizespor maçında 1 santimetre ile golümüzü yedi. Şuna da bir bakabilirlerdi."
– "Trabzon'da çok önemli bir maç oynayacağız"
Takımının oyunundan çok memnun olduğunu dile getiren Çalımbay, yollarının çok uzun olduğunu ifade etti.
Ligde gelecek hafta deplasmanda Trabzonspor ile kritik bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Çalımbay, "Trabzon'da çok çok önemli bir maç oynayacağız. Gerçekten bizim için de Trabzonspor için de önemli. Burada tek hedefimiz puan veya puanlarla dönmek. Takımıma inanıyorum eğer eksik arkadaşlarımız da gelebilirse inşallah, çoğunun gelebileceğini zannetmiyorum ama gelebilirlerse daha alternatifli bir kadroyla gitmiş olacağız." ifadelerini kullandı.
– "Hakemler bizimle ilgili VAR'a gitmiyor"
Bir gazetecinin hakemlerin Sivasspor lehine hiç penaltı kararı vermediğini sorması üzerine Çalımbay, sözlerini şöyle tamamladı:
"Vermezler, bizimkine bakmazlar. Bir sürü penaltı pozisyonumuz var. Hakemler bizimle ilgili VAR'a gitmiyor, bir gitseler belki görecekler. Biz ligde bir tane penaltı atamadık. Mütevazı ve iyi bir takımız, kimseyle işimiz gücümüz olmuyor. Bizim onlara saygı gösterdiğimiz gibi onların da bize saygı göstermeleri gerekiyor, hakkımızsa vermeleri gerekiyor. Hakem arkadaşımız onun dışında iyi bir maç yönetti ama o pozisyonda VAR'a gitseydi çok daha farklı bir şeyler çıkacaktı. Pes etmek yok, sonuna kadar elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz, her türlü mücadele edeceğiz. Takımıma güveniyorum, eksik de olsa bugün gerçekten muhteşem oynadılar."
-
Maçın ardından
-
Kayseri'de mutfakta bıçağın üzerine düşen genç kız yaralandı
-
CHP Niğde 12. Olağan İl Kongresi yapıldı
-
KGK Medya Buluşması sonuç bildirgesi
-
Futbol: Süper Lig
-
Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.