Maçın ardından

SİVAS (AA) – Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, 0-0 berabere kaldıkları Atiker Konyaspor maçını kazanamadıkları için üzüldüklerini söyledi.

Tuna, Atiker Konyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşma başlamadan önce ısınma hareketleri sırasında sakatlanan golcü oyuncu Muhammet Demir'i kadrodan çıkartmak zorunda kaldığını belirtti. Muhammet'in yerine Arouna Kone'yi oyuna dahil ettiğini anımsatan Tuna, "Bizim adımıza olumsuz başlayan bir maçtı ama mücadele edip çok fazla isteyerek bu maçı kazanmayı arzuladık, bunu gösterdik." dedi.

Bazen isteğin çok fazla oyunun önüne geçtiğini belirten Tuna, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar oynadığımız iyi oyunu tam olarak sahaya yansıtamadık. Oyuncularımızın mücadelesi, iki takımın ortaya koyduğu arzu oldukça üst seviyedeydi. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra bazı hamleler yapabiliyorsunuz. Kadromuz kısıtlı olduğu için istediklerimizi tam olarak sahaya yansıtamıyoruz. Sonuçta kaybedilmiş 2 puanla bu maçtan ayrılıyoruz. Konyaspor iyi mücadele etti, 10 kişi kaldıktan sonra da oyunu tutmayı başarabildiler. Çok istediğimiz bir maçı kazanamamanın üzüntüsü içerisindeyiz."

Tuna, bir basın mensubunun, taraftarların karşılaşmanın son bölümünde "istifa" tezahüratları yaptığını hatırlatması üzerine, "Seyircinin tepkisi, yani ne şartlarda ya da neyin hakkını verdiğinizi bilmeyerek olabiliyor. Sivasspor'a karşı sorumluluklarım var, sezon başından beri her zaman Sivasspor'un menfaatini düşünerek hareket eden bir teknik adamım." ifadelerini kullandı.

– Atiker Konyaspor cephesi

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise maçın başından sonuna kadar iki takımın da kazanmak için oynadığını söyledi.

Maça iyi başladıklarını ve güzel pozisyonlar yakaladıklarını ancak bunları değerlendiremediklerini anlatan Çalımbay, şunları kaydetti:

"İki takım için de çok önemli, çok kritik bir maçtı, güzel bir mücadele oldu. Ona göre de beraberlik bu oyuna, bu kaçan pozisyonlara göre normaldir. İki takımı da tebrik ediyorum. Takımım özellikle 10 kişi kaldıktan sonra gerçekten iyi mücadele etti. 10 kişi nasıl mücadele etmesi gerekiyorsa o şekilde mücadele yaptık ve kontrataklar yakaladık, onları bile değerlendirebilirdik. 10 kişi kalınca 1 puandan dolayı mutluyuz. Ömer Ali'nin kırmızı kart görmesi bizi üzdü, çünkü bazı bölgelerde sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi önümüzde çok önemli bir Ankaragücü maçı var. Tek hedefimiz o maçı kazanmak. Onu da inşallah iyi bir şekilde bitireceğiz."