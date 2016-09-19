SİVAS (AA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor’un teknik direktörü Osman Özköylü, Denizlispor mağlubiyeti nedeniyle çok üzgün olduklarını, alınan yenilgiyi ligin ilerleyen haftalarında telafi etmeye çalışacaklarını söyledi.

Özköylü, ligin 4. haftasında sahalarında Denizlispor’a 2-1 yenildikleri maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hiç beklemedikleri bir skorla sahadan mağlup ayrıldıklarını belirtti.

Maçın son 30 dakikasında coşkulu oynadıklarını ancak bunu karşılaşmanın geneline yayamadıklarını ifade eden Özköylü, “Sivasspor çok daha etkili oynamalı. İlk 45 dakikada tehlikeli diyebileceğimiz bir pozisyon yok. Bunu da oyuncularımızla konuştuk, anlattık.” dedi.

Osman Özköylü, oyuncularının ve kendisinin mağlubiyet nedeniyle çok üzgün olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

“Bu takım ayağa kalkacak ve bu ligde mutlaka gerçek yerine ulaşacak. Buna yürekten inanıyorum, takıma çok güveniyorum. Bu takım hak ettiği yere gelecek. Ben de hayal kırıklığı yaşıyorum. Antrenmanda yaptığımız işlerin yüzde 50’sini yapalım her takımı farklı yeneriz ama buraya gelince stres, beklentilerin çok olması, kazanma zorunluluğu oyuncularımızı baskı altına sokuyor. Tekrar herkesten özür diliyorum. Bunun telafisini yapacağımıza da söz veriyorum. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”