KONYA (AA) – Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında 1-1 sona eren Gençlerbirliği maçını kaybetmemelerinin çok kötü bir sonuç olmadığını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kocaman, ilk yarıda oyuncularında UEFA Avrupa Ligi’nde oynadıkları Shakhtar Donetsk maçının belirtileri olduğunu ifade etti.

UEFA Avrupa Ligi’ndeki maçların zihinsel olarak takımı yıprattığını belirten Kocaman, “Dolayısıyla 3 gün sonra oynanan maçta bunun izleri görülüyor. İlk yarıda enerjisi düşük takımımız vardı. Yediğimiz golden sonra pek reaksiyon gösteremedik. İlk yarıda oyun anlamında olumlu söyleyebilecek hiçbir şey olmadı. Tek olumlu anlamda söyleyecek şey skorun artmamasıydı.” diye konuştu.

Kocaman, ikinci yarıda saldırgan bir takım haline döndüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“İkinci yarı, belki de her iki takım açısından sezonun en iyi maçıydı. Onlar da direndi, zaman zaman hızlı hücum yapmayı denediler. Artık bir şeyin olmayacağını düşündüğümüz anda gelen bir şans golü, oyunun şeklini değiştirdi. Golden sonra 2 tane net pozisyonumuz oldu. Kazansaydık iyi olurdu ama kaybetmeden ayrılmak çok kötü bir sonuç değil.”

– TFF’ye eleştiri

Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) müsabaka saatiyle ilgili eleştiren Kocaman, “Bu maçı 19.30-20.00 saatlerinde oynayabilirdik. Önce TFF’de maç organizasyonunu yapanlara bunu söylemek lazım. Gün demiyorum, burada bazı takımlar gün istiyorlar. Bu safhada bu kadar ağır maçlardan sonra 3 saatlik süreç dahi takımın toparlanmasını sağlayabilir. Biraz daha maç saatinde özen gösterirlerse iyi olur. Hem Osmanlıspor hem bizim için iyi olur.” ifadelerini kullandı.

– Üzülmez: “Zor bir deplasman olduğunu biliyorduk”

Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Konya’nın zor bir deplasman olduğunu bildiklerini dile getirdi.

Atiker Konyaspor’un iyi bir takım olduğunu ve Süper Lig’in fiziksel anlamda en dirençli ekiplerinin başında geldiğini aktaran Üzülmez, şöyle konuştu:

“Hafta içinde Konyaspor’u iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Maç öncesinde düşündüklerimizi sahaya yansıttığımız takdirde istediğimiz sonucu alabileceğimizi söylemiştim. Nitekim bugün 90 dakikaya baktığımızda, 87 dakika rakibe çok fazla gol pozisyonu vermeyen, saha içerisinde kompaklık anlamında elinden gayreti gösteren ve ikili mücadeleleri kazanan bir Gençlerbirliği vardı. Bugün kazanabilirdik ama 87. dakikadan sonra kaybedebilirdik de. Bir puana mutlu olmamız gerekiyor. 1-1’den sonra rakibimizin 2 tane çok net pozisyonu var. Biz her hafta üstüne koymaya çalışıyoruz. Bugün de 1. dakikadan 87. dakikaya kadar iyi oynadığımızı düşünüyorum. Her şeye rağmen oyuncularımın mücadelelerinden memnunum.”