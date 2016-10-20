KONYA (AA) – Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda Braga karşısında aldıkları 1 puan için mutlu olamadıklarını söyledi.

Kocaman, 1-1 biten maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Braga karşısında puan almak, gol atmak ve galibiyet elde etmek için uygun atmosferin olduğunu ifade etti.

Maçın düşüncelerinin etrafında geliştiğini belirten Kocaman, şöyle devam etti:

“İçeride oynamanın verdiği güçle, kuvvetli bir başlangıç yaptık. Erken bulduğumuz golün ardından Braga daha fazla topa sahip oldu. Çok kuvvetli çıkışlar yaparak, farkı artırabilecek pozisyonlar yakaladık ancak ikinci golü bulamayınca, Braga bizi sahamıza doğru itti ve oyunun şekli değişti. Avrupa Ligi’nde ilk puan ve ilk golümüz hayırlı uğurlu olsun. Grubumuz son derece güçle takımlardan kurulu. Dolayısıyla alınan puan bizim gibi tecrübesiz takımlar için kötü değil. Skor için mutlu olduğumu söyleyemem, buruk bir sevinç var.”

– Peseiro: “Kazanamadığımız için üzgünüz”

Braga Teknik Direktörü Jose Peseiro da Konyaspor’un maça daha iyi başladığını dile getirdi.

Maçta kendilerinin çok agresif olamadığını aktaran Peseiro, “Konyaspor’un böyle oynayacağını biliyorduk. Onlara gol atma fırsatı tanıdık. İlk yarı biz daha çok atak yaptık ama onlar çok iyi bir defansa sahip. Öndeyken bile çok iyi defans yapıp, iyi şekilde atağa çıkıyorlar. Maçta bitiriciliğimiz eksikti. Müsabakayı kazanmak istiyorduk ama olmadı üzgünüz.” ifadelerini kullandı.