KONYA (AA) – Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, verilen ve verilmeyen penaltıların maça damga vurduğunu, müsabakanın ritmini ve gidişatını değiştirdiği söyledi.

Kocaman, Fenerbahçe’ye 1-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabaka öncesi Fenerbahçe’nin mutlak kazanmak için oynayacağını bildiklerini ifade etti.

Oyun stratejilerini de bunun üstüne kurduklarını belirten Kocaman, şöyle devam etti:

“Oyundaki ritmi yakalamaya başladığımız, Fenerbahçe’nin özellikle istekli halinin hızını düşürmeye çalıştığımız anlarda gelen penaltı golünden sonra dengeler bir anda değişti. O andan itibaren biraz şok olmamıza rağmen toparlanmaya başladık ama çok fazla etkili olamadık. İkinci yarı oyuncu değişiklikleriyle beraber kontrolü tamamen ele aldık. Fenerbahçe’yi kendi sahasına doğru ittik ancak çok doğru oynarken ceza sahsına girişler konusunda çok becerikli olduğumuzu söyleyemem. Fenerbahçe gibi bir takımı kendi sahasına hapsederek oynayabilmek kolay değil. Korner pozisyonu dışında başka pozisyon vermeden de oynamak kolay değil. Maça damga vuran en önemli şey verilen ve verilmeyen penaltılardı. Maçın ritmini gidişatını son derece değiştirdiğini düşünüyorum.”

Bir gazetecinin, “En ufak bir kötü gidişatta Fenerbahçe ile adınız anılıyor? Ayrıca ‘Aziz Yıldırım’ın olduğu yerde ben olmam’ diye ifadeniz var mı, ne söylemek isterseniz?” sorusuna Kocaman, “Böyle bir ifadem yok. Böyle bir ifade kullanılmaz. Bana pek uygun bir ifade değil. Duygularımı işin içine katmadan olayları mümkün olduğu kadar akıl çerçevesi içerisinde değerlendirmeye çalışıyorum. Adımın anılması çok anormal bir şey değil. Doğal bir süreç fazla da bir şey söylemeyeyim.” cevabını verdi.