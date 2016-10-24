KONYA (AA) – Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, sahadan 3 puanla ayrılmak istediklerini bunu da başardıklarını söyledi.

Advocaat, 1-0 kazandıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Atiker Konyaspor müsabakasının kendileri için kritik bir maç olduğunu ifade etti.

Galibiyetin kendileri için önemli olduğunu belirten Hollandalı teknik adam, “Maçın ilk yarısında fena değildik. Çok fazla topa hakim olduk. 1-0’ı bulmayı başardık. Sahadan 3 puanla ayrılmak istiyorduk ve bunu da yaptık.” dedi.

Galibiyetten ötürü taraftarın bu akşam mutlu olduğunu aktaran Advocaat, şunları kaydetti:

“Bu akşam çok iyi iş çıkardık. O yüzden taraftarlar mutlu, ben de mutluyum. İyi bir rakip ile karşılaştık. Kendi sahasında ligde 18 maçtır yenilmeyen bir takımdı. O yüzden taktik anlamda oyuncularım iyi bir iş çıkardı. Ligde 6 maçtır kaybetmiyoruz. Zorlu bir rakibe karşı kritik bir galibiyet aldık. Avrupa karşılaşması gibi bir maçtı bizim için. Nasıl kazandığınız çok önemli değildir, burada en önemlisi galibiyettir.”