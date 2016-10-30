MANİSA (AA) – TFF 1. Lig’in 9. haftasında kendi sahasında Sivasspor’a 1-0 mağlup olan Manisaspor’un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, “Kazanmamız gereken bir maçtı. En kötü puan almamız gerekiyordu.” dedi.

Maçın ardından yapılan basın toplantısında konuşan Karafırtınalar, takımdaki eksiklerden yakınarak, “İki haftadır 12 idmanı eksik yaptık. Buraya gelirken fikstürün de şartların da zorluğunu biliyorduk. Ona göre geldik. Oynadığımız 3 maçtan da maksimum puanı almak istiyorduk ama maalesef hiç puan alamadık. İyi oynadık, gol kaçırdık diye kendimizi avutuyoruz. Bunlar doğru ama bir gerçek var, sonuç alamadık.” diye konuştu.

Ligin üst sıralarındaki takımlarla oynadıklarını ifade eden Karafırtınalar, “Buraya gelirken hedeflerimizde ilk 10, ilk 6 vardı. Tabii ki ligde kalmak da büyük başarı. Bundan sonra oynayacağımız maçlar daha sıkletimiz olacak. Aşağı tarafları daha çok ilgilendiren maçlar. Daha başarılı olmamız gerekiyor. Bundan da şüphem yok. Oyuncular da bunun farkında.” dedi.

Karafırtınalar, takımın gidişatı ve önündeki sürece de değinerek, “Herkes çok büyük sorumluluk alacak. Herkes oturacak tekrar şapkasını önüne koyacak ve düşünecek. Kimse başkasında suç aramasın, herkes kendinde arasın. En kısa zamanda toparlanıp bu sıkıntılı yerden kurtulmak istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

– Sivasspor cephesi

Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise güzel bir galibiyet aldıklarını dile getirerek, “Çıkışımızı devam ettiriyoruz. 4 maç 10 puan, artı kupada da devam ediyoruz. Maça çok iyi başladık. Golü bulduk, golün ardından oyun istemediğimiz şekilde doldur-boşalta döndü. Keyifsiz bir oyun oldu aslında, mücadele vardı.” ifadelerini kullandı.

Bakkal, oyun kontrolünü ellerinde tuttuklarına dikkati çekerek, “Bir özelliğimiz var gol yemiyoruz. Son dönemde 2 gol yedik, 2’si de penaltı. Bu benim için sevindirici. Benim için çok önemli maçtı. Şampiyonluğa oynayan bir ekibin böyle maçları geçmesi gerekiyordu. Önemli olan kazanmaktı. Oyuncularımı tebrik ediyorum.” diye görüş belirtti.