ANTALYA (AA) – Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında evinde Kayserispor’u 3-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor’un teknik direktörü Hüseyin Kalpar, çok iyi bir oyun oynamadıklarını ama kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kalpar, iki takım için de önemli bir maç olduğunu vurgulayarak, “Kazandığımız için mutluyum. Çok iyi oynayarak kazandık, diyemem. Özellikle ilk yarı iyi oynayamadık. Pozisyon zenginliğimiz yoktu. İkinci yarıya golle başlamamız bize avantaj sağladı.” diye konuştu.

Kalpar, Kayserispor karşısında net bir skor aldıklarını dile getirerek, şunları aktardı:

“Pozisyon verdik ama gol yemedik. Önümüzdeki haftalar için büyük moral oldu. Şimdi önümüzde Atiker Konyaspor maçı var. O maçı da kazandığımız takdirde hedefimizi tutturmuş oluruz. Takımımıza hayırlı olmasını diliyorum. Başkanımız ve yönetim kurulumuzun da daha iyi şeylere layık olduğunu düşünüyorum. En iyi şekilde kulübümüze hizmet ettiler. Bu hizmetlerinin karşılığını sonuç olarak verirsek mutlu oluruz. Bugün de bunu verdiğimiz için mutluyum.”

– Kayserispor cephesi

Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise maçın başından sonuna kadar futbol adına doğruları yaptıklarını belirtti.

Futbolcuların, mücadele ve isteklerini gösterdiğini ve hakem adına kötü bir gece olduğunu ifade eden Kutlu, şunları kaydetti:

“Yüzde yüz penaltı pozisyonumuz vardı, verilmedi. İkinci yarıda Deniz’in penaltı ve kırmızı kartlık bir pozisyonu vardı, o da verilmedi. Hakem maalesef çok kötü bir yönetim gösterdi. Bizim 3-0 yenildiğimiz bu maçta oyuncularıma hiçbir şey diyemiyorum. Mücadele ve isteklerini gösterdiler, maçtan kopmadılar ve pozisyona girdiler. Yediğimiz goller haricinde pozisyon vermedik ama ne yazık ki sahada çok kritik hakem kararları vardı. Hakem adına kötü bir geceydi.”