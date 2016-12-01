ANKARA (AA) – Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda Gaziantepspor’u 2-1 yenen Osmanlıspor’un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, değerli buldukları bir kulvarda 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Akçay, genç oyunculara şans verdikleri için Gaziantepspor’u ve teknik direktör İsmail Kartal’ı tebrik ederek, “Kupa değerli bulduğumuz bir kulvar. Kadromuzda değişik nedenlerle oynamakta geciken oyuncuları sahneye sürdük. İyi bir oyun çıkardıklarını düşünüyorum.” dedi.

İki takımın da kazanmak için elinden geleni yaptığını ifade eden Akçay, “Şanslı olan taraf bizdik. Skoru 2-0 yaptıktan sonra ikinci yarıda oyun kalitemiz düştü. Skoru yakalamış olmak bizim için önemliydi. Bu soğuk akşamda bizi ısıtan bir sonuçla evimize döneceğiz.” diye konuştu.

– Gaziantepspor cephesi

Gaziantepspor Teknik Direktörü İsmail Kartal ise ikinci yarıdaki futbollarından dolayı oyuncularını tebrik etti.

Dengeli giden ilk yarıda duran toptan yedikleri golle geriye düştüklerini vurgulayan Kartal, “İkinci golü de ayağımızdaki topu kaptırarak yedik. İkinci yarıda Gaziantepspor’a yakışır bir mücadele ortaya koymamız gerektiğini ve bunu yapabileceğimizi futbolcularımızla paylaştık. Onlar da ikinci yarıda iyi futbol oynadı. Golü bulduk, pozisyonlar da yarattık ama değerlendiremedik.” ifadelerini kullandı.

Sahaya bugün 6 genç oyuncu sürdüklerini hatırlatan Kartal, şunları kaydetti:

“Genç isimlere şans vereceğiz ki Türk futboluna faydalı olsunlar. Bu arkadaşlarımızı Türk futboluna kazandırmak için oynatmamız lazım. Bunu Fenerbahçe’de de yapmıştım, burada da yapıyorum. Yenilmekten de korkmuyorum. İkinci yarıdaki oyundan dolayı futbolcularımı tebrik ediyorum.”