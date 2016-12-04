ANTALYA (AA) – Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında evinde Atiker Konyaspor’a 3-2 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor’un teknik direktörü Hüseyin Kalpar, “Böyle bir mağlubiyet bizi üzüyor. Çünkü rakip çok şey yapamadı. Kendi kendimize mağlup olduk.” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kalpar, keyifli, bol gollü bir maç olduğunu söyledi. Hüseyin Kalpar, iyi oyuna rağmen yapılan bireysel hatalardan dolayı bir maç daha kaybettiklerini ifade etti.

Maçta 2-2’den sonra daha sabırlı atak yapmaları gerektiğini dile getiren Kalpar, “Bunun için de topun bizde kalması lazımdı. O ara çok top kaybettik, pas hatası yaptık. Rakip takımın da motivasyonu yükseldi. Bu dakikalarda bu sıkıntıyı yaşamamıza rağmen net pozisyonlar da bulduk. Vagner, Emre ve Guerrier ile pozisyonlar bulduk ama olmadı.” diye konuştu.

Ne olursa olsun mağlup olmamaları gerektiğini kaydeden Kalpar, “Böyle bir mağlubiyet bizi üzüyor. Çünkü rakip çok şey yapamadı. Kendi kendimize mağlup olduk. 3 gole de bakınca pozisyonları yoktu. Maalesef bundan önce de Bursaspor, Kasımpaşa, Adanaspor maçlarında iyi oynadık. İstatistiklere baktığınızda bunlara sahip bir takımın galip gelmesi gerekiyordu ama maalesef bireysel hatalardan çok gol yedik ve bunu da çözemedik.” açıklamasında bulundu.

– Atiker Konyaspor cephesi

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise maçın önüne hakemin geçtiğini savundu.

Maçta 10 kişi kaldıktan sonra da Aytemiz Alanyaspor’un daha iyi oynadığını dile getiren Kocaman, “Alanyaspor iyi bir takım, iyi oyuncuları var ve çok zor bir deplasman. Onların ötesinde de bir zorluk var, bunu da net yaşadım. Bunu etkileyen en önemli nedenlerden biri de maçın önüne geçen hakem kararları. Bu ülkenin en önde gelen hakemi. İsmini duyduğumuzda bugüne kadar yaptıklarıyla da bize güven telakki eden biri, ancak bugün oyunun önüne geçti.” şeklinde konuştu.

Alanyaspor’dan farklı olarak kendilerinin girdikleri pozisyonları değerlendirdiklerini belirten Kocaman, şöyle devam etti:

“Belki en zor deplasmanlardan biri. Aslında hakem açısından da maçı rahat bir hale getirdik. Bir anda kırmızı kart çıktı. Ne olduğunu anlayamadık. Sonra tekrar tekrar izledim alakası yok. Bunu iki taraftan irdelemek lazım. Oyuncular gol attıktan sonra sevinecek. Bu işin doğası bu. Kaldı ki hiçbir oyuncumuzun attığı golden sonra rakip takımı rencide edici bir hareketini de onaylamıyoruz. Durup dururken ne gördün. Sadece ellerini açmış, seyirciye bir hareket yok. Ne gördün de attın. Anlaşılır gibi değil. Bir anda A’dan Z’ye değişen bir oyun oldu.”

Kocaman, ikinci yarıda rakip takımın doğru oyunla beraberliği yakaladığını vurgulayarak, çok zorlandıklarını, psikolojik olarak da geriye düştüklerini, fakat maçın kendilerine döndüğünü sözlerine ekledi.