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Maçın ardından

08 Aralık 2016 Perşembe, 23:00
Maçın ardından

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Atiker Konyaspor-Gent maçına doğru
Atiker Konyaspor-Gent maçına doğru

KONYA (AA) – Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, taraftarlarının önünde kapanış maçını puanla bitirmeyi istediklerini ama bunu gerçekleştiremediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son maçında Belçika temsilcisine 1-0 yenilen Atiker Konyaspor’un teknik direktörü Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın son 15-20 dakikalık bölümünün, Gent için mutlak galibiyet alınması gereken bir duruma dönüştüğünü ifade etti.

Maçın son dakikalarını kendi sahalarında oynadıklarını belirten Kocaman, “Tabii son dakikada gelen gol bizi son derece üzdü. Taraftarlarımızın önünde, kapanış maçını puanla bitirmek istiyorduk. Bizi destekleyen taraftarımıza ve tüm maçlar oyunca büyük enerji sarf eden futbolcularıma teşekkür ediyorum. Bir üst tura çıktığı için Gent takımını tebrik ediyorum.” diye konuştu.

– Vanhaezebrouck: “Son dakika golüyle kazanmayı başardık”

Gent Teknik Direktörü Hein Vanhaezebrouck ilk yarıyı iyi oynamadıklarını aktardı.

İkinci yarı daha iyi ve baskılı oynadıklarını dile getiren Vanhaezebrouck, “Karşılaşmanın sonuna doğu yaptığımız değişiklikle oyunu çevirmeye uğraştık. Son dakika gölüyle kazanmayı başardık. Bir üst tura çıktığımız için mutluyuz.” dedi.

Atiker Konyaspor aykut kocaman Futbol Gent H Grubu Hein Vanhaezebrouck

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