Madame Tussauds, 21. merkezini İstanbulda açıyor

Arasında Hollanda’nın başkenti Amsterdam, Almanya’nın başkenti Berlin, Hong Kong, New York, Sidney ve Tokyo’nun da bulunduğu yirmi dört şehirde şubesi yer alan balmumu heykel müzesi markası Madame Tussauds, 21’inci merkezini 28 Kasım tarihinde Beyoğlu’nda açıyor. Meşhur müzede Mimar Sinan, Osmanlı İmparatorluğu’nun yedinci padişahı Fatih Sultan Mehmet, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve romancı ve hikaye yazarı merhum Yaşar Kemal gibi tarihi ve kültürel kahramanlar ve geçmişten günümüze sanat, spor ve siyaset dünyasının takriben 55 meşhur isim yer alıyor.

Müze hakkında İHA’ya değerlendirmelerde yer alan Legoland Discovery Centre ve Madame Tussauds İstanbul Grup Genel Müdürü Sarper Hilmi Suner, müzede şuan için 55 figür ile başladıklarını ifade ederek, buna 2017 yılında 8 tane daha figür ekleneceğini söyledi.

Suner, “Madame Tussauds İstanbul Müzesi, 28 Kasım tarihinde saat 14.00 itibarıyla halkımızın beğenisine sunuluyor. Önce bir protokol açılışı olacak. Ardından misafirlerimiz gelip müzemizi ziyaret edebilecek. Şuan için 55 figür ile başladık. 2017 yılı içinde 8 tane daha figür gelecek. Figürlerin 7 adam başına Türk, 1 adam başına tanıdık olmayan olacak. Müzemiz kuralları uyarınca her yıl bu sayı artırılacak. 3 veya 4 figür daha her sene eklenecek. Takip eden yıllarda buranın kapasitesi artırılacak. Şuan Türk ünlüler, devlet adamları, tarih kültür sanat. Görüyorsunuz hemencecik arkamda spor bölümünde Arda var” dedi. Müzenin giriş ücretine ilişkin de bilgiler aktaran Suner, “Her keseye uygun fiyatımız var. Öğrenci indirimimiz olacak. 30 liradan başlayan fiyatlarımız var. Erişkin fiyatı şuan 48 lira olarak gözükse de özellikle takvim kartlarımız var. Promosyonlarımız olacak. Doğrusu Türk turizmine keza de İstanbul’un turizmine kaklı sağlayacaktır” biçiminde konuştu.

Dünyada 250 yıllık görkemli tarihe sahip olan Madame Tussauds’nun İstanbul’daki merkezi, Türkiye’nin ve dünyanın yıldız isimlerinden oluşan balmumu figür koleksiyonuyla kapılarını 28 Kasım’da açmaya hazırlanıyor. Figürler, 6 ayrı alanda karakterlerine uygun arkadaki planlarla sergileniyor.

Sadık Kahraman