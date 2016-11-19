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Maden faciasında tutuklama!

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, maden ocağında meydana gelen heyelan nedeniyle Siirt Cumhuriyet başsavcılığınca başlatılan soruşturma zarfında gözaltına alınan 5 kararsız şahsın adli makamlara sevk edildiğini bildirdi. Açıklamada, “İl Jandarma komutanlığındaki iş.

19 Kasım 2016 Cumartesi, 23:24
maden-faciasinda-tutuklama

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Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, maden ocağında meydana gelen heyelan nedeniyle Siirt Cumhuriyet başsavcılığınca başlatılan soruşturma zarfında gözaltına alınan 5 kararsız şahsın adli makamlara sevk edildiğini bildirdi.

Açıklamada, “İl Jandarma komutanlığındaki işlemlerin arkasında, Adli Makamlara sevk edilen Meslek Güvenliği Uzmanı M. K. ve S. K., Saha Başmühendisi S.K., Taşaron Firma sahibi N.A. özgürlük bırakılmıştır. Savcılık sorgusunun ardındaki Mahkemeye sevk edilen İşletme Müdürü Mehmet Oğuz tutuklanmıştır” denildi. 

Mehmet Niyazi Deniz

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